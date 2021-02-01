لم يتحول إلى وباء.. هاني الناظر يوجه رسالة مهمة للمصريين عن فيروس نيباه.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن فيروس نيباه حتى الان لم يظهر في مصر وهذا لطمآنة الشعب المصري، مؤكدا ان فيروس نيباه أيضا لم ينتشر او يسجل حالات في العالم، فهو موجود فقط في منطقة شرق اسيا، ومنها ماليزيا وبعض الدول الاخرى.









لافتا الي ان عدد الحالات حتى الان محدود ولم يسجل مؤشرات عالية، ولم يتحول الي وباء، بالاضافة الي ان الفيروس موجود من فترة سابقة وليس بجديد.





وتابع هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان مثل تلك الفيروسات موجودة دائما ولكن بشكل موسمي مثل الانفلونزا وسرس وغيرها من الفيروسات، مشيرا الي ان هذه الحالة من القلق من فيروس نيباه اثيرت بسبب احدى الصحف الانجليزية "لانها نشرت الخبر وقلبت الدنيا"، ولكن لم تصدر حتى الان منظمة الصحة العالمية اي معلومات عن وباء جديد في الصين او اسيا.





واوضح ان فيروس نيباه ينتقل من الفاكهة التي اكلتها الخفافيش ولم تغسل جيدا، وينتقل عن طريق الفضلات ايضا، ومن الوارد ان ينتقل هذا الفيروس للحيوانات.





ووجه هاني الناظر رسالة طمأنينة قوية للمواطنين قائلا: "مفيش حاجة تقلق طرق الوقاية من اي فيروس التغذية السليمة والنظافة و التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة"، معقبا: "الكمامة ديه بتقينا من معظم الامراض اللي بتيجي عن طريق الجهاز التنفسي".



