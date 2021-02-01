ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم يتحول إلى وباء.. هاني الناظر يوجه رسالة مهمة للمصريين عن فيروس نيباه.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:26 ص
فيروس نيباه
فيروس نيباه
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن فيروس نيباه حتى الان لم يظهر في مصر وهذا لطمآنة الشعب المصري، مؤكدا ان فيروس نيباه أيضا لم ينتشر او يسجل حالات في العالم، فهو موجود فقط في منطقة شرق اسيا، ومنها ماليزيا وبعض الدول الاخرى.


لافتا الي ان عدد الحالات حتى الان محدود ولم يسجل مؤشرات عالية، ولم يتحول الي وباء، بالاضافة الي ان الفيروس موجود من فترة سابقة وليس بجديد.

وتابع هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان مثل تلك الفيروسات موجودة دائما ولكن بشكل موسمي مثل الانفلونزا وسرس وغيرها من الفيروسات، مشيرا الي ان هذه الحالة من القلق من فيروس نيباه اثيرت بسبب احدى الصحف الانجليزية "لانها نشرت الخبر وقلبت الدنيا"، ولكن لم تصدر حتى الان منظمة الصحة العالمية اي معلومات عن وباء جديد في الصين او اسيا.

واوضح ان فيروس نيباه ينتقل من الفاكهة التي اكلتها الخفافيش ولم تغسل جيدا، وينتقل عن طريق الفضلات ايضا، ومن الوارد ان ينتقل هذا الفيروس للحيوانات.

ووجه هاني الناظر رسالة طمأنينة قوية للمواطنين قائلا:  "مفيش حاجة تقلق طرق الوقاية من اي فيروس التغذية السليمة والنظافة و التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة"، معقبا: "الكمامة ديه بتقينا من معظم الامراض اللي بتيجي عن طريق الجهاز التنفسي".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وباء يهدد العالم تنقله الخفافيش.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه القاتل

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

أعنف من كورونا.. تعرف على فيروس نيباه الخطير

ترشيحاتنا

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

أبرزها التشكيلة الخاطئة.. 5 عوامل وراء خسارة الهلال أمام النصر في السوبر السعودي

مدير الحماية المدنية السابق يكشف السبب وراء أصوات الانفجار بعقار فيصل

اليوم.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

ضمن أول 10 في العالم.. مفاجأة صادمة حول عدد سكان محافظة القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec