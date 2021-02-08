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كيف نحافظ على البشرة خلال تقلبات الجو؟.. هاني الناظر يجيب.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هاني الناظر، مدير المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الفترة الحالية فترة تقلبات في درجات الحرارة بالإضافة إلى اصطحاب الرياح بالأتربة، مما يتسبب فى جفاف البشرة خلال تلك الفترة، لذلك يجب علينا شرب المياه بكثرة، بالإضافة إلى استخدام كريمات الوقاية من الشمس.

وأضاف الناظر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه يجب استخدام كريم الترطيب فى المساء بشكل يومى، كما أنه يجب عدم التعرض للشمس في حالة استخدام فيتامين سي أو كريمات فيتامين سي.

وتابع ان أصحاب البشرة الدهنية يجب ألا يستخدموا كريمات تزيد من التهابات البشرة وانسداد البشرة مما يؤدى إلى ظهور حبوب الشباب فى البشرة، منوهًا بأن حبوب الشباب مستمرة حتى 40 سنة.

وأوضح أن صابون الجليسيرين هو أمن شئ لغسيل البشرة ، مؤكدًا أن صابون الجليسرين آمن جدًا لكافة أنواع البشرة خاصة أصحاب البشرة الحساسة، مضيفًا أنه يجب عدم استخدام أى شئ على البشرة إلا بعد استشارة الطبيب.

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