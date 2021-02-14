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وزارة التخطيط تستعرض ملامح خطة المواطن الاستثمارية في القليوبية للعام 20/2021.. السعيد: تخصيص 9.6 مليار جنيه للاستثمارات العامة بالمحافظة

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:59 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحى
  • الدكتورة هالة السعيد: 
  • "خطة المواطن" هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة
  • 9,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 
  • 301 مشروعًا تنمويًا بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021


أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة القليوبية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. 


وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "خطة المواطن" هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين، بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة، حيث تتضمن عرضًا مفصلًا لجميع المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.


وأضافت "السعيد" أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في جميع المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة. 


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وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية، أوضحت "السعيد" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 301 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 تبلغ 9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%، إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، ، بالإضافة إلى توجيه  1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%.


وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والثروة المعدنية بمحافظة القليوبية في خطة 2021/20 وفقا للتقرير في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 85.3  ألف عميل، إلى جانب تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.


جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
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