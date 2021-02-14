وزير الصحة اللبناني يعطي لقاح كورونا لممرضة بمستشفى الحريري.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يظهر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، وهو يعطي لقاح فيروس كورونا، لإحدى الممرضات بمستشفى رفيق الحريري.





وبدأت حملة التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن.





جاء ذلك بعد أن تسلمت السلطات في لبنان أمس، السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.





ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، اليوم الأحد.





من جانبه، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، تلقي تطعيم فيروس كورونا، مع انطلاق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19".





وقال دياب، وهو يتفقد بدء التلقيح بمستشفى الحريري الحكومي، إنه "تماشيًا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح أنا لن آخذ اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدّم له الحماية".





وأضاف: "أنتم الجنود المجهولون الذين احتملتم هذا العبء لأكثر من سنة، ومن هذا المنطلق أنتم أديتم رسالتكم وقمتم بواجبكم وقدمتم التضحيات، وهناك أشخاص من بينكم قدموا حياتهم من أجل هذه الرسالة لحماية الناس من هذا الوباء القاتل، والتزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني أنا اليوم لن آخذ اللقاح".