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أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يلقى عظة الأحد حول مفهوم "الشبع الداخلي" على فضائية ON

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:59 م
نيافة الأنبا ميخائيل
نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام
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سامح سلام
ألقى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي وكيل الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافة الأنبا ميخائيل خلال عظته موضوع "الشبع الداخلي" من خلال إنجيل القداس وهو إنجيل الأحد الأول من شهر أمشير المأخوذ من الأصحاح السادس من إنجيل القديس يوحنا.


وركز نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام على آخر آية في فصل إنجيل القداس والتي قالها السيد المسيح: "اِعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ الْبَائِدِ، بَلْ لِلطَّعَامِ الْبَاقِي لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ". 


على جانب أخر دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  في وقت سابق اليوم الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية. 

وشارك في صلوات التدشين مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الكنيسة التى تم تدشينها اليوم كانت تتبع الكنيسة المارونية وأنه تم تدشين مذابح الكنيسة والأيقونات والمعمودية، مقدما الشكر لنيافة الأنبا إيلاريون والأباء الكهنة، لافتا إلى أن هذا اليوم بمثابة عيد على مدى تاريخ الكنيسة.

وتابع قائلا، إنه يقدم الشكر لكافة المسئولين على مجهودهم في إنهاء الإجراءات التى تمت من أجل تأسيس الكنيسة، لافتا إلى أن الكنيسة تحتفل غدا أيضا بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا، إلى جانب الاحتفال بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل.

وأعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الجمعة 19 فبراير الجاري. 

وذكر بيان صادر عن دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن قرار فتح الدير لاستقبال الزيارات يأتى مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وأن الدير لن يستقبل الزائرين بقية أيام الأسبوع.
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