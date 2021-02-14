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أخبار البلد

البابا تواضروس: الأعمال الحسنة التي يعملها الإنسان لتمجيد اسم الله وليس لأى غرض آخر

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:54 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بالإسكندرية وذلك عقب تدشينها بيد قداسته.

وتحدث قداسته في عظة القداس عن آحاد شهر أمشير، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقدم السيد المسيح لأبنائها خلال هذا الشهر بصفته خبز الحياة الذي يشبع الإنسان لذلك يتحدث الأحد الأول عن الطعام الباقي للحياة الأبدية.


وأضاف البابا تواضروس الثاني إن كلمة الله المقدسة في الكتاب المقدس هى روح وحياة، وأن المائدة المقدسة سر الافخارستيا "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ." لذلك يجب أن نتقدم له بوعي لكي ما تثبت النعمة في قلبنا. 


وأوضح أن الأعمال المقدسة والحسنة التي يعملها الإنسان لتمجيد اسم ربنا وليس لأي غرض آخر ، مثل أعمال الخدمة وأعمال الرحمة وكذا أعمال الخفاء، لافتا إلى حرص الكنيسة على الحديث عن المسيح مصدر الشبع في شهر أمشير لأنه يسبق الصوم الكبير.

وفي ختام العظة تكلم قداسة البابا تواضروس الثاني عن الكنيسة المدشنة اليوم وتاريخها  المجيد، موضحا أن المحبة ساهمت في أن تصبح هذه الكنيسة تابعة  لكنيستنا القبطية بعد أن كانت تتبع الكنيسة المارونية.

وقدم قداسته الشكر لنيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية على جهود نيافته المبذولة في تعمير الكنيسة وفي القطاع عمومًا، وأنهى العظة بالتنويه عن تذكار عيد دخول السيد المسيح الهيكل و تذكار شهداء ليبيا والذي يُحتفل به غدًا.

وأعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الجمعة 19 فبراير الجاري.

وذكر بيان صادر عن دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن قرار فتح الدير لاستقبال الزيارات يأتى مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وأن الدير لن يستقبل الزائرين بقية أيام الأسبوع.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومى 6 و7 مارس المقبل بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.
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