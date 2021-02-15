مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

طرحت شركة رنج روفر السيارة range rover autobiography p400 hybrid في مصر كموديلات 2021 و عرضت السيارة لدي بعض معارض السيارات مع فرش داخلي أحمر وأسود و لون عاجي خارجي مميز .
تتميز السيارة رنج روفر هايبرد أوتوبيوجرافي range rover autobiography p400 hybrid بعجلات قياس 21 بوصة بلمسات فضية لامعة وفرامل سوداء وسقف أسود مختلف اللون عن باقي السيارة وسقف بانورامي قابل للفتح .
تأتي رنج روفر هايبرد أوتوبيوجرافي range rover autobiography p400 hybrid بملسات خارجية أطلس ومصابيح امامية ليد ووحدات اشارة DRL مع فرش جلدي للمقاعد مثقب والمقاعد الامامية بتعديل في 24 وضعية وتبريد وتدفئة ومساج مع مقاعد خلفية حصرية اكسكلوسيف .
يتوفر للسيارة رنج روفر هايبرد أوتوبيوجرافي range rover autobiography p400 hybrid باقة ترفيه ومشغل سي دي ودي في دي مع شاشة خلفية 10 بوصة للترفيه ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا 360 درجة وشاشة لرصد البقع العمياء وشاشة لرصد حالة السائق وتحذير مغادرة المسار وتكييف أوتوماتيك رباعي المناطق .
رنج روفر هايبرد أوتوبيوجرافي range rover autobiography p400 hybrid معززة بتبطين خاص للسقف باللون العاجي ولمسات خشبية داخلية وعجلة قيادة بفرش جلدي ونظام صوتي ميريديان وباقة لمساعدة السائق و جميع انظمة الفرامل النشطة ومكابح طواريء للسرعة العالية وواقي طين خلفي ودواسات ألومنيوم حمراء لنقل الحركة وفرش أرضية لاكشري .