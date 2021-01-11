شاهد.. اختبار السيارة لاند روفر رنج روفر 2022

لاند روفر رنج روفر 2022 land rover range rover الجديد كليا و قام المصورين بألتقاط صور لاند روفر رنج روفر 2022 land rover range rover الداخلية .

تقوم شركة لاندروفر هذة الفترة بأختبار السيارة الجديد كليا و قام المصورين بألتقاط صور تجسسية لها اثناء اختبارها و نجح المصورين في التقاط صور لمقصورةالداخلية .



تبدو لاند روفر رنج روفر 2022 land rover range rover مألوفة للغاية من الخارج ،و لم تتغير لغة تصميم رنج روفر بشكل كبير في الجيل الجديد، في حين يُتوقع أن تصبح أكثر رياضية وأناقة، مع شبك أكثر جرأة، ومصابيح جديدة كليا وكونسول وسطي بتصميم بسيط، مع عناصر تحكم مألوفة، ومرتبه بشكل مختلف.





تم بناء لاند روفر رنج روفر 2022 land rover range rover علي منصة MLA الجديدة، مع عجة خيارات للمحرك و هي محرك هايبرد معدل ست أسطوانات سعة 3000 سي سي و محرك اخر بأربعة أسطوانات سعة 2000 سي سي وسيتم استبدال محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5000 سي سي بمحرك V8 دبل تيربو سعة 4400 سي سي من BMW العملاق الالماني .





لاند روفر رنج روفر 2022 land rover range rover

لاند روفر ديسكفري range rover discovery

اوضحت الصور التي تم التقاطها للسيارةحصولها على عجلة قيادة ملفوفة بالجلود، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 انش، بالإضافة إلى شاشة نظام ترفيهي أكبر يبدو أنها لنظام Pivi Pro قياس 11.4 بوصة المستخدم في