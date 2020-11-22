لاند روفر ديسكفري .. تتألق بعدة تعديلات قوية..صور

أثارت السيارة لاند روفر ديسكفري إعجاب الكثيرين بديناميكيات القيادة المحسّنة، وقدراتها الرائعة على الطرق الوعرة ، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ هذه السيارة، أدخلت الشركة مفهوم جديد لها لتحصل سيارة لاند روفر ديسكفري 2021 على حزمة تعديلات مختلفة، تجعلها قادرة على اضافة المزيد من التألق واعجاب الجمهور من جديد.





حصلت السيارة على نوعين من محركات البنزين، المحرك الأساسي الجديد هو محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 2.0 ليتر مزود بشاحن توربيني، ينتج طاقة قدرها 296 حصان (221 كيلووات)، والنوع الثاني سيكون محرك سداسي داخلي هجين سعة 3.0 لتر ينتج طاقة قدرها 355 حصان، ويبدو أن الصور الترويجية للسيارة استعانت بعربة نقل خاصة بالخيول، تقوم لاند روفر ديسكفري بجرها تأكيدا على قدرة محركات لاند روفر بتحمل الأمور الشاقة والعنيفة.





تمتعت السيارة بتصميم خارجي فريد كعادة لاند روفر، وظهر ذلك من خلال الشبكات العريضة التي تتخذ تشكيل خلية النحل، وهي ايضا تسمح بإمكانية الحصول على أداء أفضل للحركة الديناميكية للهواء، كما امتلكت السيارة مصابيح LED أمامية تبدو أكثر عدوانية لتضيف لها الجانب الشرس.





واصلت السيارة تألقها بالعديد من أنظمة الرفاهية، فامتلكت شاشة عدادات رقمية بلغ قياسها 12.3 بوصة، ويتوسط مقصورة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 11.4 بوصة، وذلك لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة المختلفة، كما حصل مقود الحركة على العديد من أنظمة التحكم والرفاهية.





وتمتعت داخليًا أيضًا بسقف بانورامي للاستمتاع بقيادة فريدة، اضافة إلى أحدث أنظمة التعليق وعجلات رياضية تناسب سيارة الطرق الوعرة لاند روفر ديسكفري.





جدير بالذكر أن لاندروفر landrover أعلنت عن طرح رنج روفر فيلار 2021 range rover velar بتحديثات كبيرة ومحركات هايبرد إضافية تجعلها اكثر رفاهية و اناقة .



