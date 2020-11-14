شاهد.. تعديل لاند روفر ديفيندر يجعلها خليطا بين الرفاهية والقوة

أعلنت شركة EDC Design المتخصصة فى تعديل السيارات عن أحدث مشاريعها السيارة بروجيكت فانتوم، وهي تحويل للسيارة لاند روفر ديفيندر القديمة مركبات توفر رفاهية ممتازة وقدرات عالية على الطرق الوعرة .





وأوضحت الشركة، ان تسمية السيارة لاند روفر ديفيندر القديمة المعدلة باسم بروجيكت فانتوم هو على اسم سيارة رولز رويس ، وتعتمد السيارة المعدلة على ديفندر 110 وتم تعديلها بشكل كبير من الداخل .





ولكن ستشاهد على الفور الزجاج الخلفي البانورامي، والجنوط المميزة مقاس 20 بوصة، والشريط الضوئي الذي على القضبان. الجزء الخارجي مغطى بـ "الرمادي الفاتح الهادئ".





وتم تزويد السيارة المعدلة بروجيكت فانتوم بمحرك LS3 سعة 6.2 لتر بقوة 565 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من مكابح FAST ونظام التعليق الهوائي المخصص.





وحصلت بروجيكت فانتوم فى المقصورة الداخلية على مقاعد لامبورجيني بفرش مغطى بجلد النابا البرتقالي، وتتميز المقاعد الأمامية والمتوسطة بتصميم فريد على شكل قرص العسل، كما تتميز البطانة العلوية المصنوعة من الجلد المدبوغ الأسود بلمعات موضوعة يدويًا، والتي تم استلهامها من سيارات رولز رويس.





كما أن جميع الأجزاء، بما في ذلك لوحات لوحة العدادات وحاملات الأكواب تأتي بلمسات معدنية أنيقة، وتحتوي المقصورة أيضًا على ثلاجة مدمجة وعجلة قيادة مومو ونظام صوتي مميز.