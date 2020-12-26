تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

لاند روفر، والتي تحصل على شريحة كبيرة ولها محبيها. تعتبر السيارات الـ suv من إصدارات السيارات المحبوبة في السوق المصري، ومن أهم صانعي هذه الفئة من السيارات هي شركة





وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جُدد، وبيع المخزون لديها من سيارات عقب عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى بسبب تعافى سوق السيارات.





وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى.





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وفى محاولة للخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.





ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية لاند روفر في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.





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لاند روفر ديسكفري سبورت

- اتوماتيك / HSE 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 1,390,000 جنيه





لاند روفر رنج روفر ايفوك

- اتوماتيك / SE 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 1,450,000 جنيه





لاند روفر ديفندر

- اتوماتيك / P300 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 1,595,000 جنيه

- اتوماتيك / P400 2021 بسعة محرك 3000 CC تربو وبسعر 2,030,000 جنيه





لاند روفر فيلار

- اتوماتيك / SE 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 1,650,000 جنيه

- اتوماتيك / HSE 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 1,850,000 جنيه





لاند روفر ديسكفري

- اتوماتيك 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 1,850,000 جنيه

- اتوماتيك / LUXURY 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 2,390,000 جنيه





لاند روفر رنج روفر سبورت

- اتوماتيك 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 1,999,000 جنيه

- اتوماتيك / HSE DYNAMIC 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 3,200,000 جنيه

- اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 3,550,000 جنيه

- اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 4,100,000 جنيه

- اتوماتيك / SVR 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 4,500,000 جنيه





لاند روفر رنج روفر فوج

- اتوماتيك 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 3,390,000 جنيه

- اتوماتيك / LWB 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 3,550,000 جنيه

- اتوماتيك / LWB 2020 بسعة محرك 3000 CC وبسعر 3,990,000 جنيه

- اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY 2020 بسعة محرك 5000 CC وبسعر 4,800,000 جنيه

- اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY LWB 2020 بسعة محرك 5000 CC وبسعر 4,950,000 جنيه



