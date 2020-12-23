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سيارات

أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تعتبر شركة نيسان اليابانية من أعرق الشركات في صناعة السيارات ، والتي حصلت على نصيب كبير في السوق المصري للسيارات ، بسبب طرازاتها المختلفة والمميزة ، ومن بينها صني المحبوبة للمصريين. 

وتنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان ، حيث حصلت السيارة  على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر .

كما ان السيارة نيسان صني 2020 ، متصلة بنوعين من ناقلي الحركة الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، والآخر اوتوماتيكي الأداء .

ويمكن للسيارة نيسان صني 2020 أن تتسارع من وضع الثبات حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 15.5 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل الى 100 كم/ساعة.

أما عن أسعار السيارة نيسان صني في مصر، فتأتى كالتالي :

- مانيوال / بيز لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 179,900 جنيه .

- مانيوال / BASELINE 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 179,900 جنيه .

- أتوماتيك / BASELINE 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 199,000 جنيه .

- أتوماتيك / بيز لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 201,000 جنيه .

- أتوماتيك / PLUS 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 210,000  جنيه .

- أتوماتيك / MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 214,500 جنيه .

- أتوماتيك /  SUPER SALOON 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 221,000 جنيه .

- أتوماتيك / SUPER SALOON 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 225,500 جنيه .
أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر
أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر
أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر
أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر
أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر
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