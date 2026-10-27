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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكسوف ليكم.. اتعلموا يا كباتن.. أيمن يونس يحرج لاعبي مصر بسبب ساكا

ايمن يونس
ايمن يونس
محمد بدران

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بالموقف الإنساني الذي قام به بوكايو ساكا، نجم أرسنال والمنتخب الإنجليزي، بعد مساهمته في إجراء 119 عملية قلب للأطفال، معظمهم من نيجيريا ودول أخرى، معبرًا عن إعجابه بما يقدمه اللاعب خارج المستطيل الأخضر.

رسالة ايمن يونس 

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن ساكا أقام احتفالًا بمناسبة نجاحه حتى الآن في المساهمة بإجراء 119 عملية قلب للأطفال، في لفتة إنسانية تعكس دور نجوم كرة القدم في دعم القضايا الإنسانية والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

ساكا نجم ارسنال 

وقال نجم الزمالك السابق: «تخيل ساكا لاعب أرسنال والمنتخب الإنجليزي، عامل حفلة إنه نجح حتى الآن إنه يعمل 119 عملية قلب لأطفال، معظمهم من نيجيريا وبلاد كتير».

ووجه أيمن يونس رسالة انتقاد للاعبي كرة القدم في مصر، على خلفية المقارنة بين ما يقدمه ساكا من أعمال إنسانية وما ينتظره من اللاعبين المصريين، قائلًا: «مش عارف أقول إيه للاعبينا في مصر.. مكسوف ليكم».

وأضاف أنه يحرص، إلى جانب عدد من نجوم الكرة السابقين، على تقديم ما يستطيعون من أعمال خيرية وإنسانية، مؤكدًا أن ذلك يأتي بدافع الحب والرغبة في مساعدة الآخرين.

واختتم أيمن يونس حديثه بالإشادة بساكا، معتبرًا إياه نموذجًا للاعب كرة القدم الذي يجمع بين النجاح الرياضي والإنسانية، ووجه رسالة للاعبين المصريين قائلًا: «ساكا نموذج لكلمة لاعب كرة إنسان.. اتعلموا يا كباتن».

ايمن يونس رسالة للاعبين ساكا الأعمال الخيرية

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