أحمد مجاهد يحسم الجدل بشأن إلغاء الفار

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته المكلفه بإدارة اتحاد كرة القدم، عدم إلغاء تقنية الفيديو " الفار" من منافسات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هناك أزمة فقط في مسألة التعاقد بين اتحاد الكرة والشركة المسؤولة.





واضاف مجاهد خلال مؤتمر صحفي : تسرع الاتحاد السابق وضع عندنا عدة أزمات ولا الوم اجتهادهم، ولكن التسرع تسبب في وضعنا الحالي، وتم التواصل مع الشركة العالمية وليس الوسطاء في مصر لحل الأزمة.



