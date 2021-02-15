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رياضة

أحمد مجاهد يحسم الجدل بشأن إلغاء الفار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته المكلفه بإدارة اتحاد كرة القدم، عدم إلغاء تقنية الفيديو " الفار" من منافسات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هناك أزمة فقط في مسألة التعاقد بين اتحاد الكرة والشركة المسؤولة.

واضاف مجاهد خلال مؤتمر صحفي : تسرع الاتحاد السابق وضع عندنا عدة أزمات ولا الوم اجتهادهم، ولكن التسرع تسبب في وضعنا الحالي، وتم التواصل مع الشركة العالمية وليس الوسطاء في مصر لحل الأزمة.

وأوضح أنه سيتم وضع عقد مع الشركه المكلفه ووصول لحل لاستكمال تقنيه الفار والمشكلة حاليا أنها غير مكتملة فنيًا وهناك نواقص كثيره بجانب أن السيارات مستعملة.
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