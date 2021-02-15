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فن

ديانا كرزون تتألق في إطلالة كلاسيكية بفستان أسود.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:28 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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محمد بدران
نشرت النجمة ديانا كرزون عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها في أحدث جلسة تصوير قامت بها.


وظهرت ديانا كرزون وهي ترتدي فستانا أنيقا لونه أسود طويل  لامع  ومكياج جذاب  وتسريحة شعر مرفوعة للخلف مع انسدال بعض الخصل وزينت شكلها بمجوهرات ماسية فخمة وجميلة لتبدو بكامل اناقتها .


وكشفت الفنانة ديانا كرزون عن حملها الأول من خلال كليب اغنيتها الجديدة التى طرحتها امس بعنوان "هو مين". 


وظهرت ديانا فى الفيديو كليب من خلال عدد من الصور التى تجمع بينها وبين زوجها معاذ العمرى وكشفت فى نهاية الكليب عن ظهورها وهي حامل. 


أغنية "هو مين" من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.


يذكر أن، ديانا كرزون، احتفلت بزواجها من الإعلامي معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضي، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "بسم الله، وعلى بركة الله.. حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه، ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هذا الوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

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