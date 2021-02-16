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أخبار البلد

حالة الطقس.. أمطار خفيفة تضرب شارع رمسيس ووسط البلد |فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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منار نور
شهدت منطقتا وسط البلد ورمسيس أمطار خفيفة، صباح اليوم، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة. 

ورصدت عدسة صدى البلد أوضاع حالة الطقس في عدد من مناطق بـ محافظة القاهرة . 


وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة. 

وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك. 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.
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