حالة الطقس.. أمطار خفيفة تضرب شارع رمسيس ووسط البلد |فيديو

شهدت منطقتا وسط البلد ورمسيس أمطار خفيفة، صباح اليوم، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.





حالة الطقس في عدد من مناطق بـ محافظة القاهرة . ورصدت عدسة صدى البلد أوضاعفي عدد من مناطق بـ محافظة القاهرة .





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اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة. وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه منهناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.





وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.



