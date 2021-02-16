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لماذا يتم قطع المياه بالمناطق عند تساقط الأمطار.. الإسكان تجيب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:47 م
تساقط الأمطار
تساقط الأمطار
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هاجر إبراهيم
قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه فى بداية كل فصل شتاء يكون هناك استعدادات قوية لمواجهة الأمطار المحتمل حدوثها على أنحاء الجمهورية، وبالتحديد تم الاستعداد من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية فصل الشتاء، مشيرا إلى أن تلك الاستعدادات تكون فى رفعها بجميع المواقع وتنسيق مستمر بين الشركات التباعة للشكرة القابضة لمياه الصرف الصحي والجهات التنفيذية.


وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يتم وضع السيارات فى جميع الأماكن المحتمل تساقط الأمطار بها، موضحا أنه يتم التنظيم مع وزارة الرى من أجل تخفيض من منسوب المياه ببعض الترع والمصارف.


وتابع أنه تم البدء بتطهير بلاعات الصرف الموجودة فى الشوارع، لافتا إلى أنه وجد لجان مشكلة وغرف طوارئ بجميع أنحاء الجمهورية تنسق مع جميع الأجهزة المعنية بوزارة التنمية المحلية.


وأكد أن سقوط الأمطار من الممكن أن يجعل هناك انقطاع بالكهرباء، حيث تم توليد طاقة كهربائية احتياطية يتم استخدامها فى حالة تعثر المولدات الموجودة الروافع والتأكد من جاهزية الصرف الصحى المعالجة للروافع.


وأشار إلى أنه يوجد احتمالية لقطع المياه لبعض الأماكن التى تزيد بها كمية الأمطار من أجل تخفيف الضغط واستيعاب الكمية، متابعا أنها ترجع مباشرة بعد سحب المياه من الشوارع.
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