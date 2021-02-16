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أخبار البلد

الأنبا باخوم يزور كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بمنطقة المطرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:42 م
الأنبا باخوم النائب
الأنبا باخوم النائب البطريركيّ لشؤون الإيبارشيّة البطريركيّة
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سامح سلام
زار نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية،  في إطار الإطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة. 

وتضمنت الزيارة احتفال نيافة الأنبا باخوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، والأب سمعان البصير، بالإضافة الي إعطاء سر المعمودية لأحد أطفال الرعية المولود حديثًا. 


واختتم نيافة الأنبا باخوم الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، إلى جانب التقاط الصور التذكارية في اجواء من الفرح سادت جميع الحضور، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 


من ناحية اخرى، عقدت لجنة التعليم المسيحي بالكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر اجتماعها على مدى يومين بحضور نيافة الأنبا دانيال لطفى رئيس اللجنة.

ونظمت لجنة التعليم المسيحي دورة تدريبية، لإعداد كتاب الخادم في المرحلة الإبتدائية، بمشاركة خدام إيبارشيات أسيوط والمنيا وأبو قرقاص، يومي الخميس والجمعة، الموافق الحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجارى، لتحضير كتاب الخادم للصف الرابع والخامس الإبتدائي.

كما عقدت اللجنة أيضًا دورة تدريبية لخدام إيبارشيتي سوهاج والأقصر، يومي الثاني عشر والثالث عشر من فبراير الجارى، وذلك لتحضير كتاب الخادم للصف السادس الابتدائي.

وتهدف الدورة التدريبية إلى مساهمة الإيبارشيات في تحضير مناهج موحّدة على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وتوحيد طريقة إعداد كتاب الخادم من خلال اتباع نقاط محددة للتحضير.

عُقد التدريب في دار الضيافة بكاتدرائية "أم المحبة الإلهية" بأسيوط، حيث قام بالتدريب مدرسين من معهد التربية الدينية بالقاهرة، من مسؤولي الفرقة الرابعة، الأستاذة دعاء مرتجي، والأستاذ هاني مفيد، والأستاذة شيرين لويس متخصصة في مجال علم النفس، كما تم التدريب على خطوات تحضير اللقاء الديني (العنوان - إلى خادم الكلمة - الفكرة الأساسية - الهدف - نقاط تربوية)، وذلك من خلال تحضير لقاء في مجموعات عن المعجزات وآخر عن الأمثال.

كما تمّ عرض أهم الخصائص السنية لهذه المرحلة، بلغ عدد الحضور من الخدام في التدريب الأول خمسة وأربعين خادما وفي الندوة الثانية خمسة وعشرين خادما،. وكذلك شارك بعض الآباء الكهنة من مسؤولي المكاتب، وبعض الأخوات الراهبات المشاركات في خدمة التعليم المسيحي.

واتسم اللقاء بالجدية ورغبة الجميع في التعاون، والمشاركة الفعالة في إعداد مناهج موحّدة. في الختام، شكر صاحب النيافة الجميع على تعاونهم في مجال خدمة التعليم المسيحي، ولا سيما إعداد المناهج.

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