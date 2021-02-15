الكنيسة الأرثوذكسية: فيلم "السرب" يوثق للبطولات المصرية في القصاص لشهداء الإيمان والوطن بليبيا

أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وهو يرسي مبدأ المواطنة على كافة الأصعدة والمستويات، وقاد المسيرة نحو الطريق إلى المواطنة الكاملة، وأن مصر لكل المصريين وهذا الموقف يجسد كل هذه المبادئ، ولابد أن نعرف الحقيقة الهامة وهي أن أفعال الرئيس السيسي تسبق أقواله.





وردا على سؤال لـ" موقع صدى البلد الإخباري" حول طرح إعلان فيلم "السرب" الذى يتناول رد فعل القيادة المصرية على حادث استشهاد شهداء الوطن والإيمان في ليبيا بالتزامن مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بتذكارهم، قال القس بولس حليم إن الشيء الرائع أن توثق هذه الأحداث الهامة، والتي تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة يستقون منها البطولات والمبادئ والقيم التي يتحلي بها الشعب المصري إيمانا بالوطن والوطنية والمواطنة.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يخرج على شعب مصر وقتها إلا بعد ما ثأر لدماء الشهداء المصريين في ليبيا الذين راحوا ضحية الإرهاب الغادر، وقام بتعزية الشعب المصري، وأعلن الأخذ بالثأر، وأنّ المواقع البالغة 13 موقعًا تمت إصابة الأهداف بها بنسبة 100%.

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وأشار القس بولس حليم إلى أن الرئيس السيسي أكد في خطابه للشعب حينها أنّ مصر لا تعتدى على أحد، وإنّما تحمي شعبها، مشيرًا إلى أنّ الجيش المصري مستعد للقيام بواجبه في المنطقة بالتعاون مع الدول العربية.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين بتذكار شهداء مصر في ليبيا، حيث تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي.





وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الاثنين بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور(الشهداء)، بحضور لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وأهالي الشهداء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.



