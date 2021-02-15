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توك شو

يوثق بطولات الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب.. مخرج فيلم السرب يكشف موعد عرضه.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:43 م
فيلم السرب
فيلم السرب
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محمد القاضي
قال المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم السرب الذي يوثق بطولة الجيش المصري فى مكافحة الإرهاب بدرنة، إن إخراج فيلم السرب كان مسئولية كبيرة جدا.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"،: "الجميع كان متحمسا بشدة للفيلم، لأننا نوثق أحداثا حقيقية للجيش في فيلم سينمائي".

وتابع: "كل من شارك في الفيلم يعرف أن الفيلم مهم جدا سواء للبلد أو لسيرة الممثل أو للأجيال القادمة"، مؤكدا: "كل الممثلين تمنوا أنهم يشاركوا في عمل كبير مثل فيلم السرب.. والجميع متعاون إلى أقصى حد".
 
وأضاف: "مقدرش أقول دلوقتي الفيلم هينزل أمتى.. لأنه لم يتم الانتهاء من تصوير كل مشاهد الفيلم حتى الآن، ولكن عندما ننتهي من التصوير سوف نعلن عن الموعد".

وأوضج: "هذه الأعمال لا تحتاج إنتاجا فنيا فقط، ولكن لها أبعاد ذات مسئولية وطنية"، لافتا: "دور الفيلم يحكي حدوته المصريين.. لأن إذا لم نحكي حدوتة المصريين من الذي سوف يحكيها.. ولا بد من ذكر المواقف البطولية والتضحيات".
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