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أصل الحكاية

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:09 م
اول سيارة دخلت مصر
اول سيارة دخلت مصر
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كريم عاطف

يعتبر الوطن العربي من أوائل المناطق التي دخلت اليها السيارات ، وبالأخص مصر ، حيث كانت مصر هي السباقة في استحداث منظوماتها والاستفادة من تطور منذ عصرها القديم ، فهي كانت منارة للعلم والتطور المستمر .


وكان حفيد الخديوي إسماعيل الأمير عزيز حسن ، هو اول من ادخل السيارات الى مصر بل والى الوطن العربي بأكمله ، وكانت فرنسية الصنع ماركة دي ديون بوتون .


وتعود القصة في البداية عندما سافر الأمير للدراسة في أكسفورد بالمملكة المتحدة إنجلترا ثم أستكمل دراسته في بوتسدام في المانيا حيث التحق بالجيش الامبراطوري الألماني وعند عودته الي مصر جلب معه السيارة دي ديون بوتون .


وهناك قصة شهيرة عن الأمير عزيز حسن تبين مدى عشقه للسيارات وبالأخص السيارة فيروي  ، ففي يوم من الأيام قام الأمير اصطحب اثنين من أصدقائه ,في مغامرة جديده من نوعها في ذلك العصر , وهى قطع مسافة من القاهرة الي الإسكندرية بسيارته الخاصة ، حيث سلك الأمير وأصدقائه الطرق الغير ممهده وبسرعه 20 كم في الساعة .


وبعد ذلك بدأت مصر في استيراد السيارات من الخارج حتي انه يقال ان خلال عام 1914 استوردت مصر 218 سيارة , واصبح عدد السيارات يتضاعف حتي قرر الخديوي عباس حلمي الثاني انشاء نادي السيارات وكان الأمير عزيز حسن هو رئيس النادي.

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ
أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

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