وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز على المريخ بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بعد تغلبه على نادي المريخ السوداني، بثلاثة أهداف نظيفة، في أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ليتصدر المجموعة الأولى التي تضم المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني.





كما قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ عقب انتهاء المباراة، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، متمنيًا التوفيق للفريق فى باقي مباريات البطولة .





ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال واسعاده جماهيره وتحقيقا لقبه العاشر بالبطولة.





حضر اللقاء السفير محمد إلياس سفير السودان لدى القاهرة، ومجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، الصادق مدبو نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني ورئيس البعثة السودانية.