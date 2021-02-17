تعرف على سر نجمة مرسيدس الثلاثية

تاريخ حافل من الإنجازات وبطلة هذه القصة واحدة من أعرق شركات تصنيع المحركات حول العالم، وهي الألمانية مرسيدس بينز، صاحبة أشهر نجمة ثلاثية في التاريخ، فعند رؤيتك لها سوف تقف أمام تلك الأضلاع حائرًا، و بخاطرك العديد من التساؤلات، كتاريخ نشأة مرسيدس ومن هو المؤسس، و أيضًا ما قصة هذا الشعار وماذا يعني؟





تشير الأضلاع الثلاثة لتلك النجمة إلى الأقطاب الأساسية في كوكب الأرض وتعني، نحن معك أرضًا وجوًا وبحرًا، وتعود أصول الشركة عندما اخترع الألماني كارل بينز السيارة الأولى التي تعمل بالبنزين، وحصلت هذه المركبة التاريخية على براءة الاختراع في عام 1886.





تأسست الشركة في عام 1926 وتم إ نتاج أول نتاج أول سيارة في عام بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر، واستطاعت الشركة في انتاج 770 طراز من سياراتها، وشكلت هذه الإصدارات حالة رواج كبيرة داخل الشوارع الألمانية، وكان الألماني ادولف هتلر يقود سيارة من انتاج مرسيدس خلال فترة وجودة في الحكم، وكانت مزودة بقدرات خاصة وزجاج مضاد للرصاص.





وخلال الحقب الزمنية نتناول واحدة من اقوى الاصدارات و هي مرسيدس W140 أو وحش التسعينيات كما سميت، حيث توفرت بخمسة اصدارات أشهرها، محرك بنزين 6 سلندر بسعة 2800 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 193 حصان، والثاني يأتي بسعة 3200 سي سي، قادر على انتاج قوة 228 حصان، وعزم دوران مقداره 310.5 نيوتن/متر عند الدوران بسرعة 3750 دورة في الدقيقة.





وزودت أيضًا بمحرك بنزين 8 سلندر بسعة 4200 سي سي بقوة 275 حصان، ومحرك رابع سعة 5000 سي سي يولد قوة 316 حصان، بينما النسخة الأعظم كانت 12 سلندر سعة 6000 سي سي، بقوة قدرها 389 حصان.



