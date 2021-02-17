ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تعرف على سر نجمة مرسيدس الثلاثية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:27 ص
شعار مرسيدس
شعار مرسيدس
Advertisements
صبري طلبه
تاريخ حافل من الإنجازات وبطلة هذه القصة واحدة من أعرق شركات تصنيع المحركات حول العالم، وهي الألمانية مرسيدس بينز، صاحبة أشهر نجمة ثلاثية في التاريخ، فعند رؤيتك لها سوف تقف أمام تلك الأضلاع حائرًا، و بخاطرك العديد من التساؤلات، كتاريخ نشأة مرسيدس ومن هو المؤسس، و أيضًا ما قصة هذا الشعار وماذا يعني؟

تشير الأضلاع الثلاثة لتلك النجمة إلى الأقطاب الأساسية في كوكب الأرض وتعني، نحن معك أرضًا وجوًا وبحرًا، وتعود أصول الشركة عندما اخترع الألماني كارل بينز السيارة الأولى التي تعمل بالبنزين، وحصلت هذه المركبة التاريخية على براءة الاختراع في عام 1886.

تأسست الشركة في عام 1926 وتم إنتاج أول سيارة في عام بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر، واستطاعت الشركة في انتاج 770 طراز من سياراتها، وشكلت هذه الإصدارات حالة رواج كبيرة داخل الشوارع الألمانية، وكان الألماني ادولف هتلر يقود سيارة من انتاج مرسيدس خلال فترة وجودة في الحكم، وكانت مزودة بقدرات خاصة وزجاج مضاد للرصاص.

وخلال الحقب الزمنية نتناول واحدة من اقوى الاصدارات و هي مرسيدس W140  أو وحش التسعينيات كما سميت، حيث توفرت بخمسة اصدارات أشهرها، محرك بنزين 6 سلندر بسعة 2800 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 193 حصان، والثاني يأتي بسعة 3200 سي سي، قادر على انتاج قوة 228 حصان، وعزم دوران مقداره 310.5 نيوتن/متر عند الدوران بسرعة 3750 دورة في الدقيقة.

وزودت أيضًا بمحرك بنزين 8 سلندر بسعة 4200 سي سي بقوة 275 حصان، ومحرك رابع سعة 5000 سي سي يولد قوة 316 حصان، بينما النسخة الأعظم كانت 12 سلندر سعة 6000 سي سي، بقوة قدرها 389 حصان. 

وعبر مشوار طويل وتاريخ حافل بالمسيرات و الانجازات باتت مرسيدس واحدة من أعظم شركات تصنيع السيارات حول العالم، بل أصبحت هذه النجمة دليل على عراقة الماضي وروعة المستقبل في تكنولوجيا تصنيع المحركات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سنة 1886.. قصة أول سيارة تم تصنيعها من مرسيدس

حكاية الدبانة..BMW E36 أكثر السيارات مبيعا في التسعينيات

تعرف على سعر مرسيدس الـ" تمساحة " فى سوق المستعمل

شاهد.. سيارات رؤساء أقوى 5 دول في العالم

وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور

سيارة ألمانية شهيرة تتألق في 8/1 دستة أشرار..اعرف قصتها "صور"

ترشيحاتنا

أعلن إلحاده وحقق ثروة من يوتيوب.. بعد الإفراج عنه.. من هو شادي سرور؟

نبوءة نبيل الحلفاوي تتحق في مباراة الأهلي

اتخضيت .. مخرج فيلم السرب يكشف عن ردة فعل الجمهور بعد عرض البرومو .. فيديو

تعرف على سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ولايبزج.. شاهد

دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط