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أصل الحكاية

أصل الحكاية| علامة تجارية شهيرة أنتجت الدبابات والسيارات .. تعرف عليها

السبت 06/فبراير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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صبري طلبه


بلد شهيرة أنتجت العطور، و قدمت العديد من الفنون، بل اصبحت أيقونة سياحية عبر برجها الشهير "ايفيل"، بالفعل نحن الأن على الأراضي الفرنسية بصبحة جميع هذه العناصر، ولكن بمجرد الحديث عن هذا البلد الرائع فلابد أن نذكر واحدة من أعرق الشركات الفرنسية في مجال تصنيع السيارات وهي مجموعة رينو.

تأسست الشركة في عام 1898على يد السيد لوريس رينو، واتخذت المدينة الفرنسية بولون بيانكور مقرًا لها والتي تقع في غرب باريس، وبعد أن تزايد الطلب على صناعة السيارات والذي تخطى الرقم 250 سيارة، تم تدشين أول خط تصنيع في عام 1913.

استطاعت شركة رينو بعد ذلك أن تحتل مكانة كبيرة داخل المجتمع الفرنسي، وذلك بعد أن انتجت اصدارات اخرى مثل، الشاحنات، و سيارات الاسعاف، و الدبابات المقاتلة FT17، والتي تمكنت في احداث نصر كبير في الحروب التي خاضتها فرنسا.

وفي عام 1929 بدأ لويس رينو في توسيع خطوط الانتاج داخل مدينة بيلانكورت، و قام بتطوير صناعة الالات، و محركات الطائرات، و شاحنات النقل، ولكن بعد تعاقب ازمة الانهيار الاقتصادي في العام ذاته، عملت الشركة على خفض الاجور و التكاليف، وتسبب ذلك في اضرابات كبيرة بين صفوف العاملين بالشركة.

ثم انتقلت زمام الأمور إلى المهندس بيير لوفشو، والذي قام بتطوير صناعة السيارات في الشركة، و قام بإنتاج محركات ذات قدرة اكبر من الأحصنة، و حققت نجاحًا كبيرا هذا الوقت و اعتبرت السيارة الشعبية الأولى، و اصبحت تصدر طرازاتها للخارج بطاقة تجاوزت نسبة الألف سيارة.

و بعد سلسلة كبيرة من النجاحات، اتجهت الشركة إلى فهوم الاندماج و كانت التجربة الأولى بينها وبين شركة فولفو في عام 1993، ولكن لم تكتمل تلك التجربة، و كانت على موعد اخر من هذه التجربة ولكن في هذه المرة كان مع شركة نيسان اليابانية.

ومازالت الشركة الفرنسية رينو تبهرنا بالعديد من الاصدارات المتنوعة بين السيدان و الهاتشباك و الرياضية متعددة الاستخدام، جميعهم تحت علامتها التجارية العريقة و التي شكلت حالة رواج كبيرة في مختلف دول العالم.
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