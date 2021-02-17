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فن

ربنا يطمنا عليك.. آيتن عامر توجه رسالة لـ عمرو أديب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:22 ص
آيتن عامر
آيتن عامر
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سعيد فراج
دعت الفنانة آيتن عامر، للإعلامي عمرو أديب، في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع، إذ كتبت: «سلامتك.. وربنا يطمنا عليك». 

وتعرّض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير مروع، بالقرب من طريق المحور.

وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.

وكان "أديب" قد تم نقله إلى المستشفى عقب تعرّضه للحادث الذي أسفر عن تحطم مقدمة سيارته بالكامل.

ووقع الحادث بالقرب من وصلة دهشور في أكتوبر، وتم نقل الإعلامي الى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

فيما أوضح مصدر أمني، أن الإعلامي عمرو اديب، خرج من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته بعد الحادث.
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