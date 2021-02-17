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فن

ارتفاع في حصيلة إيرادات فيلم The monster hunter

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:01 م
فيلم The monster
فيلم The monster hunter
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Monster Hunter إيرادات حول العالم بلغت 23 مليون و227 الف دولار أمريكي بحسب ما جاء في موقع بوكس اوفيس موجو. 


حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 12 ملايين و800 ألف دولار أمريكي، أما في أفريقيا وآسيا وأوروبا 10 ملايين و426 ألف دولار أمريكي.


فيلم Monster Hunter من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، تي، ميجان جيد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونج، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي، ويدور حول عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.


وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter  في يناير 2018 وحققت أعلى المبيعات، حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتى مارس الماضى.


وكان قد تغير موعد إصدار فيلم "Monster Hunter" في أمريكا الشمالية بشكل كبير مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم تقديمه مؤخرًا لمدة أربعة أشهر إلى أبريل 2021، ثم عاد مرة أخرى للخلف وسيعرض بعيد الميلاد 25 ديسمبر.

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