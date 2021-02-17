النيابة العامة تعلن كتابة تحقيقاتها إلكترونيا على مستوى الجمهورية

أعلنت «النيابة العامة»، كتابة تحقيقاتها إلكترونيًّا ، على مستوى الجمهورية.





وشهد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية.



