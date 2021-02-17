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حوادث

النيابة العامة تعلن كتابة تحقيقاتها إلكترونيا على مستوى الجمهورية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:32 م
النيابة العامة
النيابة العامة
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محمد عبدالله
أعلنت «النيابة العامة»، كتابة تحقيقاتها إلكترونيًّا، على مستوى الجمهورية.

وشهد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية.

وبتلك المناسبة؛ أكدت كافَّةُ النيابات على مستوى الجمهورية، كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا، على الحاسوب؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، بتدوين كافَّة التحقيقات إلكترونيًّا، بدلًا من تدوينها يدويًّا، وأمره إلى «إدارة النيابات بمكتب النائب العام»، بمتابعة تمام التنفيذ؛ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة العامة.
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