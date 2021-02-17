لمناقشة أبرز المشاكل.. محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم الأربعاء اجتماعه الأول مع كل من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري.





وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ بجميع النواب، مؤكدا التعاون المثمر والدائم مع نواب الإسكندرية من أجل صالح الأهالي.





كما أشار إلى ضرورة تعرف النواب على جميع المشروعات الكبرى التى تقام على أرض المحافظة سواء كانت المشروعات القومية، أو المشروعات التى تقوم بها المحافظة والتي تم البدء في تنفيذها لإعلام المواطن بما يتم.





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وأكد "الشريف"، أنه على استعداد تام لعقد اجتماعات دورية مع النواب للاستماع إلى المشكلات التى تواجه المواطنين من خلالهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن إشراكهم بالجولات التفقدية الخاصة بمتابعة المشروعات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات التطوير التى تتم بـ ٧ مناطق عشوائية على مستوى الإسكندرية بنسبة ٨٠ ٪. لافتا إلى أنه سيتم الشديد على رؤساء الأحياء بالتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب لحل المشكلات التى تواجه المواطنين بأسرع وقت ممكن.





وأضاف الشريف إنه حتى نهاية شهر فبراير الجاري سيتم إزالة أي كافية يعيق رؤية البحر على المواطنين وما تم في كافية "تافرنا" سيتم تنفيذه على باقي الكافيهات من المنتزه وحتى الانفوشي ، وخلال شهر مارس سينتهي تعاقد العديد من الكافيهات على الكورنيش، وسيتم ابرام تعاقدات جديدة تضمن حقوق الدولة وتعظيم موارد المحافظة و عدم حجب رؤية البحر على المواطنين.





وفيما يختص بالحديث عن منظومة النظافة بالإسكندرية؛ فقد أشار المحافظ أنه تم تغيير منظومة النظافة بالإسكندرية بالكامل ابتداءً من شهر يناير ٢٠٢١، مؤكدا أنه يتابع عن كثب نبض الشارع السكندري و مستوى رضاهم عن منظومة النظافة.





هذا و استمع المحافظ إلى مطالب السادة أعضاء النواب و مقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات التى يعاني منها المواطن السكندري ، والتي جاء أبرزها توحيد كافة الجهود بين المحافظة والنواب من أجل إنهاء كافة المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تؤرق الشارع السكندري وكذلك الإسراع بإنجاز كافة المشروعات الكبري التي تقام على أرض الإسكندرية وكذلك إنهاء مشكلة الأسواق العشوائية ، والتوسع فى تطوير شبكات الصرف الصحى ، وإنجاز المشروعات التنموية والخدمية ورصف الطرق.



