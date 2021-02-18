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حوادث

حزنا على سجن زوجها.. سيدة تشنق نفسها بالإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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انجي هيبة
كشفت مباحث الإسماعيلية، غموض العثور على جثة سيدة، مشنوقة داخل غرفة منزلها بمركز القنطرة غرب، حيث عثر أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية على جثة سيدة منتحرة في الثلاثينيات من العمر "منتحرة" داخل غرفة منزلها.


وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع سيدة منتحرة داخل منزلها بدائرة المركز.


وانتقل رجال مباحث القنطرة لمكان الواقعة، وتبين انتحار السيدة بحبل مُعلق في سقف غرفتها الخاصة إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.


وباستدعاء أقارب المنتحرة، لأخذ أقوالها، أكدوا تعرضها لحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، إثر حبس زوجها مهددة والدة زوجها بالانتحار أكثر من مرة.


وقالت مصادر مقربة من الأسرة إن السيدة زارت زوجها في نفس يوم انتحارها وعادت إلى المنزل أغلقت غرفتها علي نفسها لحين اكتشاف الواقعة. 


وبحسب المصادر، فإن شقيقتها ووالدة زوجها اكتشفت الواقعة وأبلغت الشرطة على الفور. 

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