يؤثر على العظام.. أضرار غير متوقعة لشرب الأطفال الشاي يوميا

يحتوي على مادة الكاتيكين ، وهي مضادات أكسدة طبيعية وتساعد في قتل الجراثيم وتحسين مستويات التركيز والتعامل مع التجاويف والحفاظ على صحة القلب.





ولكن بعض الأطفال يريدون تناول ما تتناوله الأم، وفي هذه الحالة يمكنك إعطائه القليل من الشاي، ولكن لا تزيدي من ذلك، لاحتوائه على الكافيين، وبعض المكونات التي يمكن ان تكون ضارة لطفلك.





وكشف موقع parenting اضرار تناول الأطفال للشاي.





يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي تعمل كمنشط وتجعل المرء يشعر بمزيد من اليقظة من خلال منع مادة كيميائية تحفز النوم في الدماغ، وبالتالي ، إذا شرب طفلك الشاي ، فقد يشعر باليقظة وقد يظل مستيقظًا لفترة طويلة.





- يؤثر على صحة العظام

يعزز الشاي إنتاج البول مما يؤدي بدوره إلى نقص الكالسيوم في الجسم وبالتالي يؤثر على صحة العظام.

- يخفض الشهية عند الأطفال

يعمل الكافيين كمثبط للشهية ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الطفل عن طريق استبدال الأطعمة الغنية بالمغذيات من نظامه الغذائي، يحتاج طفلك الذي ينمو إلى تغذية متوازنة .

- قد ينتج عنه تجاويف

يعتبر الشاي عمومًا من المواد الحمضية التي قد تؤدي إلى تسوس الأسنان وإضعاف المينا ، مما يؤدي بدوره إلى مشاكل صحة الفم لدى الأطفال.

-يؤدي إلى فرط النشاط

الشاي ضار للأطفال لأنه منبهات مفرطة تؤدي إلى فرط النشاط وقلة التركيز والقلق والأرق ، وهي أمور غير جيدة في مثل هذا العمر الرقيق.

تجنب إعطاء الكافيين لأطفالك لأنه قد يؤدي إلى مشاكل مثل فقدان العظام والأرق، الشاي هو أهون الشرين بين الاثنين ، وإذا كان لا بد من ذلك ، التزم بإعطائهم الشاي الأخضر والأعشاب فقط.















