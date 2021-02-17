استشارى تغذية يحذر من تناول الشاي باللبن والبسكويت فى الإفطار.. فيديو

قال الدكتور كريم جمال، أستاذ التغذية، إنه يجب الاهتمام بنوعية التغذية خاصة فى أوقات التقلبات الجوية وضعف المناعة والتى من الممكن أن يصاب الشخص بنزلات برد فى تلك الأوقات نتيجة لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ، فلذلك يجب أن يكون النظام الغذائى الخاص بنا متنوعا.





وأضاف أستاذ التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه يجب أن تحتوى كل وجبة على العناصر الغذائية الكاملة، حيث إنه يجب تناول كوب من المياه الفاترة فى الصباح الباكر ويكون عليه عصرة ليمون أو شريحة ليمون مقطعة متروكة فى المياه.





وتابع أن وجبة الإفطار يجب أن تحتوى على العناصر الغذائية الكاملة، وأن تحتوى نوعا من البروتين وخاصة البيض الذى يحتوى على الزنك والحديد والكالسيوم أو الجبنة القريش أو الفول، والعيش وثمرة الفاكهة، ناهيًا على تناول وجبة إفطار تحتوى على كوب شاي بلبن وبسكوت فقط، مؤكدًا أن تلك الوجبة ليس بها أى عنصر غذائى.





وأوضح أن وجبة الغذاء يجب أن تحتوى على خضراوات وبروتين ونشويات، بحيث أن تكون الوجبة متكاملة.



