فوائد لا حصر لها.. تناول الشاي بالكركم قبل النوم وشاهد النتيجة

الكركم هو التوابل الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في المطبخ الهندي، كمايضيف لونًا حيويًا إلى الأطباق الشهية ويشتهر بخصائصه الطبية والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتم استخدام توابل الكركم والشاي في الطب الهندي القديم والطب الهندي القديم منذ آلاف السنين.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد تناول الشاي بالكركم قبل النوم...
- ينظم مستويات السكر في الدم
منذ آلاف السنين ، تم استخدام الكركم في الطب التقليدي لعلاج مرض السكري، ويمكن أن يساعد تناول شاي الكركم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة نشرت عام 2009 في اتصالات الأبحاث البيوكيميائية والفيزيائية الحيوية أن الكركمين يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم والمضاعفات طويلة المدى لمرض السكري .
- يمنع تلف الكبد
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم أن تمنع تلف الكبد الناتج عن أمراض الكبد المزمنة، أظهرت الدراسات أن الكركمين يمنع تسمم الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد .
- يعالج أعراض القولون العصبي
يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في الأدوية التقليدية كعلاج للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، ذكرت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الكركمين قد يساعد في تقليل الألم المرتبط بمتلازمة القولون العصبي (IBS) وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة .