فوائد لا حصر لها.. تناول الشاي بالكركم قبل النوم وشاهد النتيجة

- ينظم مستويات السكر في الدم

- يمنع تلف الكبد

يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم أن تمنع تلف الكبد الناتج عن أمراض الكبد المزمنة، أظهرت الدراسات أن الكركمين يمنع تسمم الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد .





- يعالج أعراض القولون العصبي يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في الأدوية التقليدية كعلاج للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، ذكرت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الكركمين قد يساعد في تقليل الألم المرتبط بمتلازمة القولون العصبي (IBS) وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة .







