ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:01 م
فوائد الشاي لمرضى
فوائد الشاي لمرضى الربو
Advertisements
نهى هجرس
أصبح الشاي جزءًا لا غنى عنه في حياتنا، ويشرب البعض الشاي لتخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف الصداع النصفي والعديد من الأسباب، ولكن هناك أمرًا واحدًا ربما لم تكن تعلمه وهو أن شرب الشاي يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض الربو. 

الربو هو حالة صحية خطيرة تؤدي إلى تضيق بطانة الشعب الهوائية وتضخمها مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس واحتقان الصدر .

وقد قدم موقع "boldsky" ابرز انواع الشاي التي تساعد على تخفيف وعلاج الربو...

الشاي الأسود 
الشاي الأسود هو مشروب شائع يتم تناوله في جميع أنحاء العالم، أظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يحتوي على مادة الكافيين ، والتي قد تساعد في إرخاء المسالك الهوائية وتحسين أداء رئتيك، ومع ذلك ، قد يوفر هذا راحة مؤقتة من أعراض الربو . 

الشاي الأخضر 
الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الشاي الأخضر يحتوي على epigallocatechin gallate (EGCG) ، وهو نوع من المركبات النباتية التي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء لدى الفئران المصابة بالربو القصبي، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ، والتي قد تحسن أداء الشعب الهوائية لمدة تصل إلى أربع ساعات في مرضى الربو ، وبالتالي توفير راحة مؤقتة.

شاي الزنجبيل 
الزنجبيل (Zingiber officinale) هو نوع من التوابل المعروفة مليئة بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا، وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار باستخدام الخلايا البشرية أن جينجيرول وشوغول ، وهما مركبان مهمان موجودان في الزنجبيل يمكن أن يساعدا في مكافحة الربو عن طريق تقليل التهاب الشعب الهوائية، وأظهرت دراسة أخرى أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعال من أعراض الربو لدى مرضى الربو .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: 3 أطعمة ومشروب تقاوم فيروس كورونا

لعلاج تساقط الشعر .. دراسة تنصح بتناول هذا النوع من الشاي

نوع مهمل من الأعشاب يحارب مرض السكري

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا لمدة شهر

الحساسية و التدخين من أهم أسباب زيادة البلغم والمخاط

في ظل كورونا.. أطعمة صحية للرئتين يجب تناولها باستمرار

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ نتنياهو بعد وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

مونديال الأندية .. خالد الغندور: الأهلي برازيلي بس يصدق نفسه

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

آخر ظهور للراحل علي حميدة قبل مرضه .. فيديو

رحلة علي حميدة من المرض لـ الوفاة

ضعف حجم برج خليفة.. ناسا تعلن اقتراب كوكيب ضخم من الأرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحولت إلى اللون الأسود.. كورونا يتسبب في بتر أصابع مسنة.. تفاصيل

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد