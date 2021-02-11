لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

الشاي الأخضر

شاي الزنجبيل

الزنجبيل (Zingiber officinale) هو نوع من التوابل المعروفة مليئة بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا، وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار باستخدام الخلايا البشرية أن جينجيرول وشوغول ، وهما مركبان مهمان موجودان في الزنجبيل يمكن أن يساعدا في مكافحة الربو عن طريق تقليل التهاب الشعب الهوائية، وأظهرت دراسة أخرى أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعال من أعراض الربو لدى مرضى الربو .







