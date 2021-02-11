دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

الجهاز التنفسي في أجسامنا ، مقارنة بأعضاء الجسم الأخرى ، هو أكثر عرضة للبيئة الخارجية بسبب مساحة سطحه الكبيرة، نظرًا لأن وظائف الرئتين تتضمن دخول الهواء وخارجه ، فمن المحتم أن تتعرض للعوامل المعدية، على الرغم من أن الحواجز الهيكلية والدفاعات المناعية تحمي الرئتين من العدوى والأضرار من أي نوع ، فإن التعرض الطويل لهذه العوامل التنفسية الضارة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو لدى الأفراد المعرضين للإصابة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يعاني واحد من كل أحد عشر طفلًا وواحد من كل اثني عشر بالغًا من الربو.





وتنتشر فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة مثل فيروس الأنفلونزا باستمرار في البيئة ويمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار ، وخاصة الأطفال.

لذلك ، وبناءً على زيادة حالات الربو ، فإن خطر التعرض لفيروس الأنفلونزا لدى المصابين بالربو مرتفع، ومع ذلك ، ليست كل أنواع مرضى الربو هدفًا سهلًا لفيروس الأنفلونزا، وهذا يجعل الخلفية المناعية مهمة لتحديد سبب تعرض المصابين بالربو للإنفلونزا مقارنة بالبالغين الأصحاء.

المصدر boldsky







