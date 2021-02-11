ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:30 م
الربو
الربو
Advertisements
نهى هجرس
الربو والإنفلونزا حالتان من أمراض الجهاز التنفسي التي تؤثر بشكل كبير على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كما تحدث الأنفلونزا بسبب فيروس الأنفلونزا وهي مرض شديد الانتقال بينما الربو هو مرض التهابي مزمن غير قابل للانتقال يصيب الشعب الهوائية ويحدث بشكل رئيسي بسبب الحساسية (الغبار والوبر وحبوب اللقاح) وغير المسببة للحساسية (دخان التبغ والالتهابات الفيروسية) العوامل.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالربو من المحتمل أن تظهر عليهم أعراض أسوأ عند تعرضهم لفيروس الأنفلونزا بسبب اختلافات في جهاز المناعة، ويميل الأشخاص المصابون بالربو إلى ضعف جهاز المناعة بينما يُظهر الأشخاص الأصحاء ردود فعل مناعية قوية.

الجهاز التنفسي في أجسامنا ، مقارنة بأعضاء الجسم الأخرى ، هو أكثر عرضة للبيئة الخارجية بسبب مساحة سطحه الكبيرة، نظرًا لأن وظائف الرئتين تتضمن دخول الهواء وخارجه ، فمن المحتم أن تتعرض للعوامل المعدية، على الرغم من أن الحواجز الهيكلية والدفاعات المناعية تحمي الرئتين من العدوى والأضرار من أي نوع ، فإن التعرض الطويل لهذه العوامل التنفسية الضارة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو لدى الأفراد المعرضين للإصابة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يعاني واحد من كل أحد عشر طفلًا وواحد من كل اثني عشر بالغًا من الربو. 

وتنتشر فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة مثل فيروس الأنفلونزا باستمرار في البيئة ويمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار ، وخاصة الأطفال. 

لذلك ، وبناءً على زيادة حالات الربو ، فإن خطر التعرض لفيروس الأنفلونزا لدى المصابين بالربو مرتفع، ومع ذلك ، ليست كل أنواع مرضى الربو هدفًا سهلًا لفيروس الأنفلونزا، وهذا يجعل الخلفية المناعية مهمة لتحديد سبب تعرض المصابين بالربو للإنفلونزا مقارنة بالبالغين الأصحاء.

المصدر boldsky




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا.. دراسة تطمئن مرضى الربو

علاج الكحة وكتمة النفس .. بالعسل والتمارين

أفضل الطرق لتجنب نوبات الربو والحساسية خلال الشتاء

لمرضى الربو.. استخدام مواد التنظيف تزيد من إصابتهم بـ فيروس كورونا

مرض مناعى ..كل ما يمكن معرفته عن الذئبة الحمراء

لماذا المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا؟.. دراسة تجيب

ترشيحاتنا

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

5 حالات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الابن العاق.. قصة طرد أبوين من الشقة بسبب الزوجة.. فيديو وصور

حقيقة اقتراب منخفض التنين وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.. الأرصاد توضح

حكم صلاة ربة المنزل المُجهدة من أعمال البيت وهى جالسة

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

نشرة الصحة والمرأة.. تعرف على هدية عيد الحب حسب كل برج.. وأغذية خارقة لتقوية المناعة

يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون