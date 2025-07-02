قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضبعة تستعد لاستقبال المهمات والمحولات لربط الطاقة المولدة من المفاعل النووي
زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
آليات تمويل التنمية ومبادلة الديون.. المشاط وكجوك يستعرضان الجهود مع الشركاء الدوليين
تخفيض 50 % من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
قرار عاجل بإعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026
قرار عاجل بعدم تحصيل أي رسوم عن امتحانات الدور الثاني من الطلاب العام القادم
المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات قلب الأطفال
كاس العالم للأندية ...كل ما تريد معرفته عن مواجهة بروسيا دورتموند وريال مدريد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ونظام تقسيطها|قرار عاجل من وزير التعليم الآن
مفتي الجمهورية: الأزهر هبة إلهية ومنارة حضارية تجسد رسالة الإسلام الوسطية
ياسين بونو ضمن تشكيل الأفضل في دور ال16 بكأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بفائدة 20.20%.. نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بقيمة 500 مليون جنيه

نقيب المحامين
نقيب المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأّس  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة فتح المظاريف الخاصة بمزايدة ربط وديعة لنقابة المحامين بقيمة 500 مليون جنيه.

وشهدت المزايدة مشاركة 6 بنوك تقدمت بعروضها، وبعد فتح المظاريف ودراسة المقترحات، وافق نقيب المحامين على العرض المُقدَّم من البنك العقاري المصري العربي، وذلك بعد قيام البنك برفع العائد الشهري على الوديعة لمدة 6 أشهر إلى 20.20%.

يأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس النقابة على تعظيم العوائد الاستثمارية لأموال النقابة، بما يضمن الوفاء بكافة الالتزامات المستحقة، وفي مقدمتها المعاشات، وخدمات العلاج، والمرتبات، والمخصصات المالية للنقابات الفرعية.

حضر الجلسة كلاً من الأساتذة محمود الداخلي الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، و أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد،، ومحسن لطفي أمين الصندوق المساعد، ومحمد عيسى وإبراهيم فؤاد وأحمد حسان أعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلو البنوك.

عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب وديعة لنقابة المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

ترشيحاتنا

هاني الناظر

ممنوع الخروج وقت الذروة.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس

الابراج

أبراج تعشق البحر .. هل أنت منهم؟

الاوريو

طريقة عمل عصير الأوريو في المنزل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد