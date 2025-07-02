بفائدة 20.20%.. نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بقيمة 500 مليون جنيه

ترأّس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة فتح المظاريف الخاصة بمزايدة ربط وديعة لنقابة المحامين بقيمة 500 مليون جنيه.

وشهدت المزايدة مشاركة 6 بنوك تقدمت بعروضها، وبعد فتح المظاريف ودراسة المقترحات، وافق نقيب المحامين على العرض المُقدَّم من البنك العقاري المصري العربي، وذلك بعد قيام البنك برفع العائد الشهري على الوديعة لمدة 6 أشهر إلى 20.20%.

يأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس النقابة على تعظيم العوائد الاستثمارية لأموال النقابة، بما يضمن الوفاء بكافة الالتزامات المستحقة، وفي مقدمتها المعاشات، وخدمات العلاج، والمرتبات، والمخصصات المالية للنقابات الفرعية.

حضر الجلسة كلاً من الأساتذة محمود الداخلي الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، و أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد،، ومحسن لطفي أمين الصندوق المساعد، ومحمد عيسى وإبراهيم فؤاد وأحمد حسان أعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلو البنوك.