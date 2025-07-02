كاس العالم للأندية ...كل ما تريد معرفته عن مواجهة بروسيا دورتموند وريال مدريد

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز امام يوفنتوس بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "هارد روك"، في قمة مباريات دور الـ 16، ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الريال ضد دورتموند

وتقام مباراة الريال ضد دورتموند فى تمام الحادية عشر من مساء السبت المقبل 5 يوليو بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف".

وحجز ريال مدريد مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الهلال السعودي، الذي رافقه لدور الـ16، فيما احتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المركز الثالث

بينما تصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط