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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب قبل ساعات من طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"

عمرو دياب
عمرو دياب
منار نور

وجّه الشاعر الغنائي تامر حسين رسالة دعم وحماس للفنان عمرو دياب، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان ألبومه الجديد "ابتدينا"، المتوقع صدوره صيف 2025.

وكتب حسين عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام":
"بُكرة إن شاء الله، الحدث الفني الأهم في صيف 2025 
ألبوم (ابتدينا).. متحمس أكتر منكم بكتير أسمعه وأحتفل بيه مع الأسطورة."


تمكن برومو أغنية "ابتدينا" للفنان عمرو دياب، من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحقق البرومو ما يقرب من ربع مليون مشاهدة فى غضون يومين فقط من طرحه.

وطرحت الهضبة عمرو دياب بالتعاون مع شركة سوني العالمية صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثواني قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر.

ويعد ألبوم "ابتدينا" هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة وشركة سوني العالمية بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر.

كان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت إلى أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة.

ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن اخر البومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" الذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا في مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.

عمرو دياب ألبوم عمرو دياب الفنان عمرو دياب

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