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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

مسجد جديد
مسجد جديد
محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل، وذلك بافتتاح 18 مسجدًا اليوم الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (13) مسجدًا، وصيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، عن وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (367) مسجدًا، من بينها: (242) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (125) مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

 وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م- بلغ (15046) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 599 مليون جنيه تقريبًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نجع مبارك – مركز ديروط؛ ومسجد الغوايش بقرية عرب العطيات – مركز الفتح؛ ومسجد أولاد محمد صالح بعزبة الطامية بقرية مسارة – مركز ديروط.
وفي محافظة المنيا: 
تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية العابد بمنطقة جبل الطير – مركز المنيا؛ ومسجد الهداية بقرية طهنا الجبل – مركز المنيا؛ ومسجد الأوسط بقرية المطاهرة القبلية – مركز أبو قرقاص.

مساجد جديدة في مصر

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية كفر الحاج عمر – مركز فاقوس؛ ومسجد النور بقرية بحر البقر 15 – مركز الحسينية.

وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد عباس العوضي بقرية دماص – مركز ميت غمر.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الروضة بجوار المستشفى – بندر الدلنجات.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بعزبة الضبيع بقرية قلمشاه – مركز إطسا.
وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد  مسجد بيت الله بقرية نزة الحاجر – مركز جهينة.
تم إنشاء وبناء مسجد الرشيد بقرية الرقاقنة – مركز جرجا.
كما تم صيانة وتطوير مسجد مسجد الرضوان – بندر سوهاج.
وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد السبوع بقرية السبوع – مركز نصر النوبة.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد نور الإسلام بقرية قلما – مركز قليوب.
وفي محافظة دمياط:
تم صيانة وتطوير مسجد الرباعي بشارع صلاح الدين – مدينة دمياط.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد آل حادي بقرية الرواتب – مركز أبو تشت.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية؛ اهتمامًا من الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف مساجد الأوقاف مسجد جديد قائمة المساجد الجديدة عدد المساجد في مصر تطوير المساجد

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