هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب موهبة نادرة لا تتكرّر.. وعمرو دياب صاحب ذكاء فني استثنائي

أكد المايسترو هاني فرحات، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قريبة للغاية من قلوب الجماهير في الوطن العربي، لما تمتلكه من صدق في الأداء وإحساس استثنائي، مضيفًا أن شيرين موهبة نادرة لا يمكن تكرارها بسهولة.

وأوضح فرحات، خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، تعليقًا على أزمة شيرين الأخيرة في مهرجان موازين بالمغرب، أنه يأمل أن تعود شيرين إلى كامل طاقتها الفنية في أقرب وقت، لأن جمهورها دائمًا في انتظار جديدها.

عمرو دياب يتمتّع بذكاء فني استثنائي

ونوّه المايسترو هاني فرحات، بأنه كان محظوظًا بالعمل مع النجم عمرو دياب، الذي وصفه بأنه يتمتّع بذكاء فني استثنائي واختيارات دقيقة في كل تفاصيل عمله.

ولفت إلى أن تعاونه مع “الهضبة” في ألبوم “علم قلبي” يُعد من أبرز محطاته الفنية، لما يحمله الألبوم من قيمة موسيقية كبيرة وشعبية جماهيرية واسعة.