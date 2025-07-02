هجوم عنيف من شوبير على منتقدي الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، على انتقادات البعض عقب وداع الاهلي لبطولة كأس العالم للأندية 2025

واكد شوبير عبر قناة النادي الأهلي مدافعًا عن “مشكلتكم إيه مع الأهلي؟ شاركنا في كأس العالم للأندية، نعرف جيدًا كيف نقيم أنفسنا ونتعامل مع أخطائنا. لا ننتظر نصائح من أحد، ومنذ عودتنا من أمريكا والإدارة تجتمع بشكل مستمر لتصحيح المسار”.

وأضاف “عندك ناديك الكبير والعظيم، اتفضل ركّز فيه وقدم له خبراتك وحلولك العبقرية. إن كنت تملك أسرار النجاح، فامنحها لناديك ليظهر في البطولات الكبرى ويحقق ما تحلم به، بدلًا من الانشغال بنا”.

وتابع “نحن لا نهاجم أحدًا، لكن من حقنا الدفاع عن كياننا. الأهلي نادٍ كبير وقادر على العودة سريعًا، وعنده رجاله اللي يعرفوا الطريق إلى البطولات”.