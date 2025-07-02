الزمالك يتحرك.. أحمد شريف يشعل الميركاتو الأبيض بتوقيع رسمي واستغناء مستلم

نجح مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، بعقد يمتد لخمس سنوات، ليصبح أولى صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد” أن الفارس الأبيض حصل بالفعل على الاستغناء الرسمي للاعب، ووقع على عقود انضمامه مقابل 35 مليون جنيه، تسدد على عدة أقساط.

وأضاف أن اللاعب أصبح لاعبًا ضمن صفوف الزمالك، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية والمالية في الصفقة بين الناديين.

ويسعى جون إدوارد، إلى إبرام العديد من الصفقات المتميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل مخطط الإدارة لتحقيق الفريق الأبيض العديد من البطولات المحلية والقارية بالموسم الجديد، تحت القيادة الفنية الجديدة للبلجيكي يانيك فيريرا.

وفي سياق آخر، حدد المدير الفني الجديد للفريق البلجيكي يانيك فيريرا، يوم السبت المقبل موعدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ التتويج بلقب كأس مصر، وغيابهم عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يصل فيريرا إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، تمهيدًا لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، عقب مفاوضات استمرت نحو أسبوع قبل الاتفاق النهائي مع إدارة النادي.