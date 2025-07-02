قرار عاجل بعدم تحصيل أي رسوم عن امتحانات الدور الثاني من الطلاب العام القادم

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس 2026

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم تحصيل قيمة رسوم التأمين الصحي على الطلاب، وقدرها (۱۲) جنيها من الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للمحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عليها، طبقا للتدرج الجعافي لها بمراحل التطبيق الموضحة بقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨.

وتضمن القرار أن يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:



- يسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم العام والثانوي الفني نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس) والمدارس الصناعية ويسدده كذلك الطلاب المتقدمون من الخارج لصالح صندوق دعم وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (٥٠٠) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي العام، ويورد بنسبة ۱۰۰ % لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يسدد مبلغ (۳۰۰) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي الفني)، ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليم