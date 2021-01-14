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مرأة

أطعمة تزيد أعراض الربو سوءا.. تعرفى عليها

الخميس 14/يناير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد مرض الربو من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسي والرئة، حيث يتسبب في صعوبات بالتنفس بين الحين والآخر وتختلف أعراض الربو تختلف في مرحلة الطفولة من طفل إلى آخر بل تختلف لدى الطفل نفسه من أزمة لأخرى.


أعراض الربو
تعد أبرز اعراض الربو عند الأطفال، صوت صفير عند التنفس وتنفس سريع وضيق في التنفس مع احتقان في الصدر وضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع وصعوبة في الأكل، بالإضافة إلى الشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام مع التعرق المفرط والتوقف في منتصف الجملة لالتقاط أنفاس لزيادة ضربات قلب سريعة وتزداد نوبات الربو فى الشتاء بسبب الإصابة بالبرد وانتشار الفيروسات التي تستهدف أمراض الصدر مثل الإنفلونزا وكورونا.


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إجراءات وقائية

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي تقلل من حدوث  نوبات الربو.


وأوضح أن من أهم طرق الوقاية من حدوث نوبات الربو مع المجهود البدنى يفضل الإحماء مع تمارين خفيفة لمدة 15 دقيقة قبل البدء في ممارسة الرياضة، وتغطية الفم والأنف عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد، والتنفس عن طريق الأنف أثناء ممارسة الرياضة، وتناول الأدوية الموصوفة  لمنع وعلاج هذا النوع من الربو.


علاج نهائي للربو
وأشار موقع livekindly إلى أن هناك بعض الأطعمة تساعد في حماية الأشخاص من الربو وهي تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات قد يحسن من أعراض الربو وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الخيار والأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.


كما  أنه يجب الابتعاد عن منتجات الألبان لأنها تزيد من خطورة أعراض الربو.
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