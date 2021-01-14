أطعمة تزيد أعراض الربو سوءا.. تعرفى عليها

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إجراءات وقائية

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي تقلل من حدوث نوبات الربو









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طرق الوقاية



وأوضح أن من أهم طرق الوقاية من حدوث نوبات الربو مع المجهود البدنى يفضل الإحماء مع تمارين خفيفة لمدة 15 دقيقة قبل البدء في ممارسة الرياضة، وتغطية الفم والأنف عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد، والتنفس عن طريق الأنف أثناء ممارسة الرياضة، وتناول الأدوية الموصوفة لمنع وعلاج هذا النوع من الربو.