النعناع فعال فى علاج الربو ومشاكل التنفس

فى ظل انتشار فيروس كورونا تلعب المناعة دور فى غاية الأهمية لحماية الإنسان من الإصابة بالأمراض ومن أكثر الأشياء التى تساعد فى تقوية المناعة هى النبات والأطعمة الطبيعية اذا تم استخدامها بشكل صحيح ودون إفراط.
وأوضح موقع "foodndtv " ان النعناع الأخضر فعال فى علاج الربو ويهدئ من الأعراض التى يعانى منها المصابون به خاصة عندما يتم تناوله كمشروب دافئ.
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والنعناع غنى بالخصائص المضادة للالتهابات مما يقلل من الشعور بالألم ويحسن الصحة، كما أنه مريح جيد ويخفف المخاط، ولكن في نفس الوقت الإكثار منه بشكل مبالغ يسبب تهيج الممرات الهوائية.
يساعد النعناع فى علاج نزلات البرد الشديدة خاصة التى يصاحبها صعوبة في التركيز والتنفس بل ويتم استخدامه فى الكثير أجهزة الاستنشاق والتدليك بالبخار .
يزيل النعناع من احتقان الأنف والحلق والشعب الهوائية والرئتين والقنوات التنفسية كما انه فعال فى علاج التهيج الناتج عن الإصابة بالسعال المزمن.