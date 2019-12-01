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مرأة

لجمال المرأة .. ماسك النعناع والكركم لعلاج البثور والحبوب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:07 م
لجمال المرأة .. ماسك
لجمال المرأة .. ماسك النعناع والكركم لعلاج البثور والحبوب
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اسماء محمد
يحتوي النعناع على خصائص مضادة للجراثيم التي تبقي البكتيريا في الخليج ، وبالتالي يعامل حب الشباب، كما أنه يساعد على التحكم في الزيت الزائد والتعامل مع مشكلة البشرة الدهنية.

قدم موقع " boldsky " طريقة عمل وتحضير ماسك ينظف البشرة ويعالج العيوب والحبوب والبثور والدهون الزائدة.
مكونات الماسك:
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
2 ملعقة كبيرة حليب خام

طريقة استعمال الماسك:
- اخلطي جميع المكونات معا للحصول على عجينة سميكة.
- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء.

يذكر أن إضافة الكركم مع النعناع والعسل والحليب ، ينظف الجلد ويمنع حب الشباب ، والعيوب والبثور.
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