لجمال المرأة .. ماسك النعناع والكركم لعلاج البثور والحبوب

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للجراثيم التي تبقي البكتيريا في الخليج ، وبالتالي يعامل حب الشباب، كما أنه يساعد على التحكم في الزيت الزائد والتعامل مع مشكلة البشرة الدهنية.
قدم موقع " boldsky " طريقة عمل وتحضير ماسك ينظف البشرة ويعالج العيوب والحبوب والبثور والدهون الزائدة.
مكونات الماسك:
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
2 ملعقة كبيرة حليب خام
طريقة استعمال الماسك:
- اخلطي جميع المكونات معا للحصول على عجينة سميكة.
- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء.
يذكر أن إضافة الكركم مع النعناع والعسل والحليب ، ينظف الجلد ويمنع حب الشباب ، والعيوب والبثور.
قدم موقع " boldsky " طريقة عمل وتحضير ماسك ينظف البشرة ويعالج العيوب والحبوب والبثور والدهون الزائدة.
مكونات الماسك:
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
2 ملعقة كبيرة حليب خام
طريقة استعمال الماسك:
- اخلطي جميع المكونات معا للحصول على عجينة سميكة.
- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء.
يذكر أن إضافة الكركم مع النعناع والعسل والحليب ، ينظف الجلد ويمنع حب الشباب ، والعيوب والبثور.