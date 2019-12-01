لجمال المرأة .. ماسك النعناع والكركم لعلاج البثور والحبوب

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للجراثيم التي تبقي البكتيريا في الخليج ، وبالتالي يعامل حب الشباب، كما أنه يساعد على التحكم في الزيت الزائد والتعامل مع مشكلة البشرة الدهنية.



قدم موقع " boldsky " طريقة عمل وتحضير ماسك ينظف البشرة ويعالج العيوب والحبوب والبثور والدهون الزائدة.

مكونات الماسك:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

2 ملعقة كبيرة حليب خام



طريقة استعمال الماسك:

- اخلطي جميع المكونات معا للحصول على عجينة سميكة.

- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء.



يذكر أن إضافة الكركم مع النعناع والعسل والحليب ، ينظف الجلد ويمنع حب الشباب ، والعيوب والبثور.