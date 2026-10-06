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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أموال التأمينات تقترب من التريليون جنيه.. جمال عوض يكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في وقت تتزايد فيه أهمية إدارة أموال التأمينات والحفاظ على مواردها بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة، كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن حجم الأموال الموجودة لدى الهيئة وآليات استثمارها، موضحًا أن الاحتياطي التأميني يمثل موردًا مهمًا يتم الحفاظ عليه وتنميته بما يخدم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وقال جمال عوض إن المال الاحتياطي التأميني، الذي وصفه بأنه «تحويشة العمر»، يتضمن الفوائض التي تحققها الهيئة كل عام، والتي تتراوح بين 100 و150 مليار جنيه، ويتم الاحتفاظ بها باعتبارها أموالًا مخصصة للأجيال المقبلة.

918 مليار جنيه أموال التأمينات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن حجم أموال التأمينات بلغ 918 مليار جنيه في 30 يونيو، ليقترب بذلك من حاجز التريليون جنيه.

وأشار إلى أن مبلغ الـ918 مليار جنيه يمثل إجمالي الأموال الموجودة لدى الهيئة، مؤكدًا أن هذه الأموال يتم استثمارها وفق آليات محددة.

استثمارات أموال التأمينات

وكشف جمال عوض أن جزءًا كبيرًا من أموال التأمينات كان يتم استثماره في سندات وأذون الخزانة، موضحًا أن هذا المسار كان يحقق أعلى عائد في السوق مع مخاطر شبه معدومة.

وأكد أن طبيعة أموال التأمينات تفرض التعامل معها بحذر، باعتبارها أموال المواطنين، ولذلك لا يجوز للهيئة المخاطرة بها أو الدخول في استثمارات تحمل مستويات مرتفعة من المخاطر.

خفض الاستثمار في أذون وسندات الخزانة

وأوضح رئيس الهيئة أنه بموجب اتفاق بين الهيئة ووزير المالية والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى خفض نسبة الأموال المستثمرة في سندات وأذون الخزانة من 75% إلى 60% حاليًا.

وأشار إلى أن خفض النسبة جاء في ظل وجود مجالات استثمارية أخرى يمكن توجيه جزء من الأموال إليها، بما يتيح تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على مسار استثماري واحد.

استثمارات في البورصة

ولفت جمال عوض إلى أن الهيئة لا تقتصر استثماراتها على سندات وأذون الخزانة، وإنما تستثمر أيضًا في البورصة، في إطار تنويع المجالات التي يتم توجيه أموال التأمينات إليها.

وأكد أن إدارة هذه الأموال ترتبط بضرورة الحفاظ عليها، مع البحث في الوقت نفسه عن فرص استثمارية تحقق عائدًا مناسبًا، بما يتوافق مع طبيعة أموال التأمينات وحقوق أصحابها.

«تحويشة العمر» للأجيال المقبلة

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية المال الاحتياطي التأميني، موضحًا أن الفوائض السنوية التي تحققها الهيئة ويتم الاحتفاظ بها تمثل جزءًا من الموارد التي يجري تكوينها لصالح الأجيال المقبلة.

وأوضح أن الفوائض تصل سنويًا إلى نحو 100 أو 150 مليار جنيه، ويتم التعامل معها باعتبارها «تحويشة العمر»، بما يعكس أهمية الحفاظ على هذه الموارد وتنميتها.

وتأتي تصريحات جمال عوض لتكشف حجم أموال التأمينات الموجودة لدى الهيئة، والتي وصلت إلى 918 مليار جنيه حتى 30 يونيو، مع اقترابها من حاجز التريليون جنيه، بالتزامن مع توجه الهيئة لتنويع استثماراتها بين أدوات مالية مختلفة، مع التأكيد على مراعاة طبيعة هذه الأموال وضرورة الحفاظ عليها.

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