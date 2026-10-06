ناقد فني: 6 أكتوبر ذكرى عزيزة في قلوب المصريين والعالم العربي

قال الناقد الفني خالد محمود، إن انتصار أكتوبر كان له تأثير كبير في صناع الأفلام والكتاب، موضحًا أن السينما والدراما مرت بعدة مراحل في توثيق الحرب، بدأت بأعمال ظهرت عام 1974 وتفاعلت مع الحدث وعاشت لحظته ونقلتها إلى جمهور عاصر التحول التاريخي.

وأوضح، خلال استضافته ببرنامج "صباح جديد" الذي تقدمه الإعلامية سلمى خالد والإعلامية منى صالح عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة التالية ركزت على الإنسان والقصص الإنسانية وتأثير الحرب في الأفراد والمجتمع، بينما جاءت مرحلة ثالثة، مثل فيلم «الممر»، لتقديم الحدث برؤية معاصرة ولغة سينمائية تناسب الأجيال الجديدة.

وأضاف أن ربط الأفلام الحديثة بنجوم جدد يجعلها أكثر قدرة على التواصل مع الجيل الحالي، الذي لم يعاصر حرب أكتوبر، وإنما يتعرف إليها من خلال الذكريات البصرية ومشاهد العبور والانتصار ورفع العلم ومعارك الدبابات والطائرات.