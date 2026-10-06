قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر بعد حل البرلمان
ملحمة النصر|ماذا قال منهج تاريخ البكالوريا المصرية عن حرب أكتوبر ؟
خبير عسكري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من حرب أكتوبر 1973 في ذكرى النصر
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد فني: 6 أكتوبر ذكرى عزيزة في قلوب المصريين والعالم العربي

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
البهى عمرو

قال الناقد الفني خالد محمود، إن انتصار أكتوبر كان له تأثير كبير في صناع الأفلام والكتاب، موضحًا أن السينما والدراما مرت بعدة مراحل في توثيق الحرب، بدأت بأعمال ظهرت عام 1974 وتفاعلت مع الحدث وعاشت لحظته ونقلتها إلى جمهور عاصر التحول التاريخي.

وأوضح، خلال استضافته ببرنامج "صباح جديد" الذي تقدمه الإعلامية سلمى خالد والإعلامية منى صالح عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة التالية ركزت على الإنسان والقصص الإنسانية وتأثير الحرب في الأفراد والمجتمع، بينما جاءت مرحلة ثالثة، مثل فيلم «الممر»، لتقديم الحدث برؤية معاصرة ولغة سينمائية تناسب الأجيال الجديدة.

وأضاف أن ربط الأفلام الحديثة بنجوم جدد يجعلها أكثر قدرة على التواصل مع الجيل الحالي، الذي لم يعاصر حرب أكتوبر، وإنما يتعرف إليها من خلال الذكريات البصرية ومشاهد العبور والانتصار ورفع العلم ومعارك الدبابات والطائرات.

أكتوبر 6 أكتوبر انتصار أكتوبر السينما الدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب

برلماني: انتصار أكتوبر لم ينتهِ ومعركة الوعي امتداد جديد لمعركة العبور

إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

إيهاب وهبة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ وكريم سالم نائبًا

المستشار عصام فريد - رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بدور الانعقاد الثاني

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد