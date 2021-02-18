أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

كما يجب اتباع بعض الخطوات لعدم تغيير لون الأسنان مرة أخرى

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يتسبب التدخين في تغير لون الأسنان مرة أخرى.

تجنب المشروبات والأطعمة المسببة للبقع

وتشمل الحلوى الصلبة ، والنبيذ ، والشاي ، والقهوة ، والمشروبات الرياضية ، وصلصة الطماطم ، والتوت ، إلخ.

والهدف من إجراء التبييض هو تبييض الأسنان دون تغيرات مورفولوجية وكيميائية، ومع ذلك ، هناك آثار جانبية بعد التبييض القوي في المينا مثل التغيرات في الصلابة الدقيقة ، ووجود المسامات ، والتغيرات في خشونة السطح ، وانخفاض صلابة الكسر ، وتغيير نسبة الكالسيوم / الفوسفات ، والتآكل ، وانخفاض مقاومة التآكل ، والتكوين من المنخفضات تم الإبلاغ عنها، يعتبر إضعاف بنية المينا عن طريق أكسدة العناصر العضوية أو غير العضوية هو السبب الرئيسي.









تجربتي مع تبييض الأسنان بالليزر

أظهرت نتائج تبييض الليزر انخفاضًا في المحتوى المعدني بعد إجراءات التبييض مع وبدون تنشيط الضوء وبنسبة 35٪ من عوامل التبييض المعتمدة على HP، وأدى استخدام الليزر إلى فقد الكالسيوم مقارنةً بجيل التبييض .

علاج التبييض الاحترافي باستخدام HP بالإضافة إلى تشعيع ليزر الصمام الثنائي لا يحسن من تأثير التبييض فحسب ، بل يحمي أيضًا من تغيير بنية المينا مقارنةً بعلاج التبييض بدون تشعيع بالليزر . في دراسة أجريت باستخدام ليزر ديود منخفض الطاقة (740 نانومتر ، 300 ميغاواط) ، لوحظ أن تبلور المينا قد انخفض بشكل كبير عن طريق علاج التبييض دون تشعيع بالليزر، ومع ذلك ، زادت التبلور مع زيادة وقت تشعيع الليزر، وقد تم التوصل إلى أنالاحترافي باستخدام HP بالإضافة إلى تشعيع ليزر الصمام الثنائي لا يحسن من تأثير التبييض فحسب ، بل يحمي أيضًا من تغيير بنية المينا مقارنةً بعلاج التبييض بدون تشعيع بالليزر .



يصف البعض الحساسية بأنها شائعة مع ليزر الصمام الثنائي، قد تصبح أسنانك أكثر حساسية بعد تبييض الأسنان، قد تواجه هذا في علاجك الأول أو الثاني ، وقد يتضاءل مع مرور الوقت، قد يوصي طبيب أسنانك بمعالجة الحساسية بمنتجات تحتوي على نترات البوتاسيوم وهلام فلوريد الصوديوم.





اللثة المتهيجة، قد تعاني أيضًا من تهيج اللثة، هذا عندما تتهيج لثتك يمكن أن يحدث هذا بسبب ملامسة لثتك بمنتج التبييض، يجب أن يزول هذا التأثير الجانبي بعد العلاج.

ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك تبييض أسنانك بشكل دائم، ستحتاج إلى البحث عن علاجات تبييض في كثير من الأحيان لكل من تغير اللون الخارجي والداخلي، ضع في اعتبارك أيضًا أن هذه المنتجات مخصصة للأسنان الطبيعية، ستحتاج إلى التحدث إلى طبيب أسنانك حول كيفية توحيد لون أسنانك إذا كان لديك زرعات أو تيجان أو جسور أو أطقم أسنان.









اضرار تبييض الأسنان بالقوالب