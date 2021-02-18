محافظ الوادي الجديد يتفقد المخازن ويكلف بتوفير احتياجات الوحدات المحلية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في زيارة مفاجئة، مقر المخازن الرئيسية التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة يرافقه محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.





ووجه برفع كفاءة الأثاث المكتبي وصيانة أجهزة الكمبيوتر الموجودة وإعادة توزيعهم علي الوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير قاطرات لثلاجات الحفظ لاستخدامها في نقل الأسماك من بحيرات باريس لأسواق المحافظة المختلفة.





كما وجه بتجهيز مولدات كهرباء الطوارئ الموجودة بالمخازن، بقواعد متحركة لسهولة نقلها في حالات الطوارئ.





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كما تفقد نادي المحافظة الاجتماعي والمنشآت الخدمية الملحقة به، ووجه برفع كفاءة أول محطة قطار تاريخية بالمحافظة الموجودة بالنادي، لتصبح معلم ومزار أثري.





أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البيرة الطبيعية الرابعة بمركز باريس التى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون مع الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى.





وأكد أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو متر طولى .





وأضاف الزملوط أن الخطة تتمثل فى التوسع فى مشروعات الانتاج السمكى وتنفيذ مصانع لانتاج الفيلية وتعبئة الأسماك فى موقع البحيرة وكذلك البدء فى خطة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات التى لم تستغل منذ عام 1998م.





وأكد المحافظ أن تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية عالية ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لأهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجين والمستثمرين من شتى ربوع المحافظات.





وافق المحافظ على استصدار قرارات تحويل عدد ٣ قري الي وحدات محلية قروية وهم قريه الجزائر بالخارجة وقرية الشيخ والي بالداخلة وقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.





وأكد الزملوط أن الموافقة جاءت تلبيه لمطالب الأهالي وطبقا للأسس والمعايير اللازمة للتحويل، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت في استثناء شرط قلة عدد السكان وذلك لبعد المسافة بين تلك القري والقري الأم التابعة لها، وذلك لإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين للتيسير عليهم، وخلق فرص استثمارية جديدة، لافتا بأن عدد الوحدات القروية بمركز الخارجة أصبح 9 وحدات محلية ومركز الداخلة 19 وحدة ومركز الفرافرة 7 وحدات.