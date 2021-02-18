تطاير النار من موقد تدفئة أدى لانفجار 7 أسطوانات بوتاجاز بملوي

قطع مسئولو الكهرباء التيار عن المنازل الكائنة في محيط حريق مخزن غير مرخص بقرية تندة بملوي جنوب المنيا ، بسبب تطاير النار من موقد للتدفئة ووصولها إلي 7 أسطوانات بوتاجاز منزلية مخزنه مما أدي لإنفجارها دون وقوع أي أضرار بشرية.





وقال شهود عيان من داخل القرية إن الانفجار الذي حدث مساء اليوم الخميس كان داخل مخزن غير مرخص يضم أسطوانات بوتاجاز منزلية ، ولم يتسبب الحريق في حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، وأنه اثر تطاير ألسنة النيران من موقد التدفئة امتد لـ7 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم. مما أدى إلى انفجارها.





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وقال مسئول بالوحدة المحلية إنه جار العمل علي إعادة التيار الكهربائي بالمنطقة مؤكدا أنه تم إخماد الحريق بشكل تام حيث تبين بالفحص وجود بعض التلفيات المادية دون حدوث أي إصابات.





ومن جانبه وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف علي أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.





كان حريق هائل بقرية تندة التابعة لمركز ملوي نشب بمخزن غير مرخص، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره حيث تم الدفع بـ 4 سيارات اطفاء وسيارتي إسعاف كما تم إخلاء المنازل المجاورة من المواطنين حفاظًا على سلامتهم.



